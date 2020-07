Milano per una mobilità green: arrivano gli incentivi (Di martedì 14 luglio 2020) Il Comune di Milano ha messo a disposizione per i maggiorenni residenti un milione di euro per sostenere l’acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale. Mobilità a 2 ruote: fino a 1.800 euro per l’acquisto di scooter elettrico, senza rottamazioneFino a 3mila euro per l’acquisto di scooter elettrico, in caso di rottamazione o per chi non possiede un veicolo da almeno quattro mesi.Fino a 1.500 euro per bici o cargo bike a pedalata assistita o a trazione elettrica... e a 4 ruote: 9.600 euro per l’acquisto di un’auto elettrica, 6mila euro per un’ibrida elettrica, 5mila euro per un’auto alimentata a metano o gpl e ibrida metano o ibrida gpl, 4mila euro di contributo per l’acquisto di un’auto benzina euro 6.I contributi sono disponibili fino all’esaurimento dei fondi disponibili ma non oltre ... Leggi su laprimapagina

