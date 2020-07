Migranti, Viminale: 'Useremo anche ospedali militari per positivi al Covid' (Di martedì 14 luglio 2020) 'C'è la massima attenzione per la tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini in particolare nelle Regioni più esposte agli sbarchi autonomi dei Migranti'. Lo fa sapere il Viminale, aggiungendo di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : Sbarco di #migranti positivi al #coronavirus in #Calabria. Il @Viminale, rafforzata la vigilanza sui positivi, si c… - Adnkronos : #Migranti, Viminale: 'Massima attenzione per tutela sicurezza sanitaria' - Th3_Smoking_Man : RT @Musumeci_Staff: Undici positivi al #Coronavirus tra i 66 sbarcati ieri a #Pozzallo. Sono di nazionalità pakistana. Stanno giocando con… - Marylu58121349 : RT @Musumeci_Staff: Undici positivi al #Coronavirus tra i 66 sbarcati ieri a #Pozzallo. Sono di nazionalità pakistana. Stanno giocando con… - ecovicentino : Migranti: il piano del Viminale per sbarchi e accoglienza - #PoliticaItalia -