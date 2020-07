La ‘ndrangheta in Lombardia puntava ai fondi Covid destinati alle imprese in crisi. Arresti e sequestri in diverse regioni. Scoperta una maxi frode fiscale (Di martedì 14 luglio 2020) puntavano a intascare illecitamente i fondi messi a disposizione dal governo alle imprese per sostenerle durante l’emergenza Covid. E’ quanto emerso dall’operazione “Habanero” condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e coordinata dalla Dda milanese, che ha portato all’arresto di 8 persone “in odore di ‘ndrangheta”, accusati di “associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alla realizzazione di frodi iva nel settore dei metalli”. In particolare, nel mirino dei finanzieri sono finite 8 soggetti, di cui 4 in carcere e 4 agli Arresti domiciliari, e beni mobili, complessi aziendali e disponibilità liquide e finanziarie per un ammontare complessivo di oltre 7,5 ... Leggi su lanotiziagiornale

