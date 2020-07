Isola di Budelli, entro il 2020 demoliti tutti gli edifici abusivi. Anche il ‘custode’ Mauro Morandi dovrà allontanarsi definitivamente (Di martedì 14 luglio 2020) Il Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena accelera: per tenere fede al programma stilato due anni fa, entro la fine dell’anno via tutti gli abusi edilizi dall’Isola di Budelli, famosa per la sabbia rosa che attrae ogni anno moltissimi turisti. Questo significa Anche la fine della permanenza del suo ‘custode’, l’80enne Mauro Morandi, che per oltre trent’anni è stato l’unico abitante dell’Isola. Ex insegnante di educazione fisica, a fine anni Ottanta Morandi ha lasciato tutto alla ricerca di una vita più semplice, a contatto con la natura. Nel 1989 è arrivato sull’Isola in catamarano, insieme ai suoi amici: loro sono ripartiti, lui ... Leggi su ilfattoquotidiano

