Inter 3 Torino 1: i top e i flop nerazzurri (Di martedì 14 luglio 2020) Inter batte Torino in rimonta nella trentaduesima giornata di Serie A: i top e i flop Vittoria importante per l’Inter nella trentaduesima giornata di Serie A contro il Torino. Ospiti avanti grazie a Belotti abile a sfruttare una papera di Handanovic e a insaccare da due passi. Nella ripresa rimonta nerazzurra che con Young trova il pareggio e poi Godin e Lautaro Martinez fissano il punteggio sul 3 a 1. Ecco i top e i flop nerazzurri di Inter-Torino. Sanchez maravilla: i top Prova importante per Diego Godin che sembra essere finalmente adattato alla difesa a tre. L’uruguaiano si rende protagonista di una buona prestazione e trova anche la gloria personale realizzando la sua prima rete nerazzurra. Unica pecca il ... Leggi su intermagazine

