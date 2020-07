Il professor Layton e il Futuro Perduto è disponibile su Android (Di martedì 14 luglio 2020) Il professor Layton è tornato su Android con il Futuro Perduto, a distanza di tempo dalla pubblicazione dello Scrigno di Pandora. Il professor Layton e il Futuro Perduto disponibile nel Play Store di Android Dopo aver risolto svariati enigmi curiosi, il professor Layton, famoso archeologo, riceve una lettera inusuale. Il mittente di questa lettera è niente di meno che il suo assistente Luke… ma 10 anni avanti nel Futuro! Il “Luke del Futuro” è in un bel pasticcio. La Londra che conosce e ama si trova in uno stato di caos assoluto. Dapprima, il professore pensa di ... Leggi su gamerbrain

kissmeljcia : Raga ma voi vi ricordate del Professor Layton? Di Luke? DI Flora? No perché a me mancano. - KENMIN0 : madò raga ora voglio risolvere l'enigma del curious cat di elena sembra un enigma del professor layton - Nintendari_it : Il Professor Layton e il Futuro Perduto HD disponibile da oggi su Android e iOS! - edenllily : non ci sarà mai trama più bella come quella creata da level 5 per il professor layton, mi spiace ma ho ragione - edenllily : ho appena finito di giocare a professor layton e il futuro perduto totally blind perché sapevo, da voci ovviamente… -

