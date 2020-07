G2 conferma i propri roster di its League of Legends, Rainbow Six, e Rocket League fino al 2022 (Di martedì 14 luglio 2020) G2 esports nella giornata di oggi ha ufficializzato il prolungamento dei contratti con tutti i giocatori facenti parte dei team di League of Legends, Rainbow Six, e Rocket League. La notizia non dovrebbe fare scalpore dato i grandi successi che questi giocatori hanno ottenuto in questi ultimi anni e per questo sono riusciti ad assicurarsi il posto per altri due anni potendo così continuare la loro crescita e il grande exploit della squadra. Il CEO di G2 Carlos “ocelote” Rodriguez ha affermato in una intervista di sentirsi molto orgoglioso e felice di poter continuare la relazione con i giocatori che tanto hanno fatto bene in questi anni. Il rinnovo del contratto è stato annunciato mediante questo tweet correlato di ... Leggi su esports247

Il_Vitruviano : @CCKKI Anche la conferma che Whatsapp è un colabrodo e che chiunque ci tenga alla riservatezza dei propri dati dovr… - Sinistrina : @marcellomione1 @sinistra_unita_ @magnigiancarlo1 Certo, che il profilo di ItaliavivaRm faccia screenshot del comme… - Twittytwitty17 : @merlo_grazie Grazie mille Ero sicura ci fossero motivi per montare sto casino, ad alcuni ero arrivata, questa è un… - Roby_zitoo : Sono passate poche ore dalla conferma della tua morte e io sono devastata,in questo momento mi sento in dovere di s… - mauro_prl8 : #NapoliMilan una partita che conferma quanto già sapevamo. Napoli rigenerato grazie a certezze prima perse come Mer… -

Ultime Notizie dalla rete : conferma propri La Cassazione conferma le multe di Consob ai sindaci Parmalat per l'acquisizione della Lag Gazzetta di Parma Pixel 4a nello store di Google: si affaccia, saluta e se ne va

Passano i giorni, si susseguono i rumor, ma del Pixel 4a ancora non c'è traccia. Dopo l'ultimo appuntamento mancato - voci di corridoio indicavano ieri, 13 luglio, come possibile data di lancio - lo s ...

Promozioni Internet Casa più convenienti dopo il lockdown

LA FINE DEL LOCKDOWN HA RESO PIÙ CONVENIENTI LE OFFERTE INTERNET CASA. CHI PUNTA A SOTTOSCRIVERE UN NUOVO ABBONAMENTO PER LA CONNESSIONE INTERNET DI CASA, INFATTI, PUÒ CONTARE SU CONDIZIONI DECISAMENT ...

Passano i giorni, si susseguono i rumor, ma del Pixel 4a ancora non c'è traccia. Dopo l'ultimo appuntamento mancato - voci di corridoio indicavano ieri, 13 luglio, come possibile data di lancio - lo s ...LA FINE DEL LOCKDOWN HA RESO PIÙ CONVENIENTI LE OFFERTE INTERNET CASA. CHI PUNTA A SOTTOSCRIVERE UN NUOVO ABBONAMENTO PER LA CONNESSIONE INTERNET DI CASA, INFATTI, PUÒ CONTARE SU CONDIZIONI DECISAMENT ...