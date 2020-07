Autostrade: Benetton potrebbe appellarsi alle sedi europee per chiedere un maxi risarcimento (Di martedì 14 luglio 2020) Atlantia non vuole mollare la società e potrebbe partire una battaglia legale lunghissima. Intanto convocato Cdm in serata per discutere del caso. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha auspicato – come spiega Ansa– che nel prossimo Consiglio dei Ministri previsto in serata, che si arrivi presto alla chiusura del dossier di Autostrade. Il Governo … L'articolo Autostrade: Benetton potrebbe appellarsi alle sedi europee per chiedere un maxi risarcimento proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

matteosalvinimi : A differenza di altri, non ho mai incontrato un Benetton nella vita. Di Maio e Toninelli non scarichino la propria… - fattoquotidiano : BENETTON - I profitti miliardari con destra e sinistra della “famiglia apolitica”: da Autostrade ad Autogrill… - fattoquotidiano : BENETTON Una storia italiana. La famiglia veneta non ha speso un euro per Autostrade, ma incassato una fortuna graz… - KBoot888 : Sono fermamente con i grillini che vogliono togliere autostrade a Benetton. Non è giusto che non vengano comprati c… - gu_silvana : Perché i Benetton hanno la Società Autostrade ? Non sapete chi sono io. Poveri, very povery. ?? -