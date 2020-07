Analisi Auditel del pomeriggio di lunedì 13 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) Partiamo con l'Analisi delle nostre curve dello share minuto per minuto pomeridiane con la linea verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al comando al 19% di share, seguita dalla curva arancione di Canale 5 che si porta poi al comando prima con Una vita e poi con Day dreamer fin verso il 21% di share. Abbiamo poi la curva blu della Rete 1 con il programma di varietà Io e te che scorre piatta attorno al 10% di share praticamente per tutta la durata dell'emissione, toccata dal finale della curva gialla della replica dello Sportello di Forum.In seguito la curva di Canale 5 rimane in testa con il Segreto, seppur in calo al 16% di share, mentre la curva di Rai1 scorre sempre attorno al 10% con le repliche del Paradiso delle signore. Abbiamo poi al comando la curva di Vita in diretta estate che scorre attorno al 15% di share, ma in calo nella seconda parte della ... Leggi su blogo

