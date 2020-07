Alessandro Di Battista presenta ‘Sentieri persiani’, il video-reportage sul vero volto dell’Iran: “Oltre i cliché un Paese che Usa&C. ignorano” (Di martedì 14 luglio 2020) ‘Sentieri persiani’ è il reportage in tre puntate (la seconda il 21 luglio, la terza il 28, ndr) che ho realizzato sull’Iran da oggi disponibile in esclusiva sulla piattaforma tv Loft (www.iloft.it e app Loft). È un reportage che creerà polemiche perché non ricalca la consueta narrazione che viene fatta della Persia. L’Iran è un grande Paese abitato da grandi popoli. Sì, popoli, perché sebbene i persiani siano la maggioranza, in Iran vivono arabi, azeri, turcomanni, beluci, curdi. Ognuno ha la sua lingua, ognuno ha le sue tradizioni, alcuni sono sunniti sebbene l’Iran sia un Paese sciita. Siamo abituati a far coincidere l’Islam con la violenza così come pensare all’Islam come un monolite. Non è ... Leggi su ilfattoquotidiano

L'incastro perfetto che non lo era. La congiunzione astrale che, nella mente di qualche dirigente del M5s, avrebbe potuto consentire ad Alessandro Di Battista di tornare in Parlamento, è durata giusto ...

Autostrade, in serata il Cdm. Conte: "Decisione che deve coinvolgere tutto il governo"

I Benetton fuori dalla gestione di Autostrade. L' obiettivo di Giuseppe Conte, dopo il cambio di passo sul dossier Aspi, è innanzitutto questo. E oggi il dossier arriva oggi in Consiglio dei Ministri, ...

L'incastro perfetto che non lo era. La congiunzione astrale che, nella mente di qualche dirigente del M5s, avrebbe potuto consentire ad Alessandro Di Battista di tornare in Parlamento, è durata giusto ...I Benetton fuori dalla gestione di Autostrade. L' obiettivo di Giuseppe Conte, dopo il cambio di passo sul dossier Aspi, è innanzitutto questo. E oggi il dossier arriva oggi in Consiglio dei Ministri, ...