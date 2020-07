Usa, uomo immobilizzato con ginocchio sul collo: indagati tre poliziotti (Di lunedì 13 luglio 2020) Continua la “police brutality” negli usa, con un uomo immobilizzato con un ginocchio sul collo. Tre poliziotti indagati per il caso in Pennsylvania. E’ passato poco più di un mese dalla tragica morte di George Floyd, ragazzo afroamericano ucciso dalla polizia dopo un soffocamento di quasi dieci minuti. Eppure in Usa continua il fenomeno della … L'articolo Usa, uomo immobilizzato con ginocchio sul collo: indagati tre poliziotti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

WASHINGTON - Donald Trump prese in considerazione l'ipotesi di vendere Porto Rico nel 2017, dopo che l'isola fu devastata dall'uragano Maria. Lo ha rivelato l'ex segretaria alla sicurezza nazionale al ...

LETTERA La macchina è diventata un ossimoro: auto-mobile?

Chi la considera uno status symbol, chi la usa anche per comprare il giornale a 200 mt da casa ... e pensare che la natura ha “programmato” l’uomo per muoversi, correre e arrampicarsi. L’85% della ...

