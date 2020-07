Tragedia foibe, Mattarella e Pahor mano nella mano a Basovizza: storico incontro (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente della Repubblica italiana e il suo omologo sloveno Borut Pahor si sono incontrati nella caserma del Reggimento Piemonte Cavalleria a Villa Opicina, sul Carso triestino. È la prima tappa ... Leggi su leggo

mariolopresti : @WamooIT @_giovannigrasso Falso o non falso, le foibe sono un'altra macchia che il fascismo porta sulla coscienza.… - Frankydecima : Tragedia delle foibe, Mattarella e Pahor mano nella mano a Basovizza: storico incontro - il_jo85 : RT @Gazzettino: Tragedia delle foibe, incontro storico tra Mattarella e Pahor a Basovizza - la_dante : RT @MasiAlessandro: Il Presidente Mattarella @Quirinale ha messo finalmente la parola fine alla vergogna fascista in @vladaRS e della trage… - MasiAlessandro : Il Presidente Mattarella @Quirinale ha messo finalmente la parola fine alla vergogna fascista in @vladaRS e della t… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia foibe Tragedia delle foibe, Mattarella e Pahor mano nella mano a Basovizza: storico incontro Il Messaggero Tragedia delle foibe, Mattarella e Pahor mano nella mano a Basovizza: storico incontro

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e il suo omologo sloveno Borut Pahor si sono incontrati nella caserma del Reggimento Piemonte Cavalleria a Villa Opicina, sul Carso triestino.

Foibe Basovizza, incontro Mattarella-Pahor sul Carso triestino

ndr), prigioniero nei campi di concentramento nazisti e inviso alla dittatura di Tito per i suoi libri sulla tragedia delle Foibe. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e il suo omologo sloveno Borut Pahor si sono incontrati nella caserma del Reggimento Piemonte Cavalleria a Villa Opicina, sul Carso triestino.ndr), prigioniero nei campi di concentramento nazisti e inviso alla dittatura di Tito per i suoi libri sulla tragedia delle Foibe. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...