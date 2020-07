Salerno, protestano i dipendenti della società che vendeva i biglietti del Cstp (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl cambio di gestione dal Cstp a Busitalia per il trasporto pubblico nel comune capoluogo ha lasciato fuori e senza lavoro le cinque persone che facevano parte dell’ex società che ha gestito per 14 anni la vendita dei biglietti e che stamani, capeggiati dalla titolare Finizia Cascone hanno protestato. È stato il papà di Finizia a creare la società messa fuori a scadenza del contratto. Busitalia ha scelto di non avvalersi della vecchia società passando il servizio ad un’altra società, senza nessun tipo di margine di poter essere reintegrati. E così questa mattina, quando nell’ufficio hanno preso servizio altre persone, gli ex dipendenti hanno deciso di manifestare davanti all’ingresso dello sportello dedicato ... Leggi su anteprima24

