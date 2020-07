Posticipato il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 2, poco spazio ad agosto? (Di lunedì 13 luglio 2020) Potrebbe essere solo una scelta strategica quella di posticipare l'uscita del pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 2 almeno al mese di settembre. Il telefono non troverebbe affatto spazio nell'evento Unpacked del produttore programmato per il prossimo 5 agosto. La più che plausibile ipotesi del ritardo del pieghevole è stata avvalorata in queste ore da Max Weinbach della community degli sviluppatori XDA e riportata anche sul sito SamMobile. Si parla dunque di un lancio dedicato nel mese di settembre, a qualche settimana di distanza dell'evento estivo che avrà come suo punto cardine la presentazione del Samsung Galaxy Note 20. Perché la scelta di posticipare l'uscita del pieghevole ... Leggi su optimagazine

Un dispositivo che consenta di sfruttare le nuove tecnologie in termini di connettività, 5G, a un prezzo contenuto, così da interessare quanta più utenza possibile: si tratta di moto g 5G Plus, il nuo ...

Da tempo si parla di una variante 5G del Motorola razr 2019, ma il dispositivo non si è mai effettivamente concretizzato. Non è chiaro se il suo lancio sia stato posticipato dalla crisi sanitaria che ...

