Playoff Serie C 2019/2020, Reggio Audace in semifinale: con il Potenza basta lo 0-0 (Di lunedì 13 luglio 2020) La Reggiana pareggia 0-0 con il Potenza al Mapei Stadium e si qualifica per le semifinali dei Playoff della Serie C 2019/2020. Una partita divertente e ricca di occasioni, specie nel secondo tempo, nonostante il risultato finale a reti bianche. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT La cronaca – L’avvio è tutto della Reggiana, che sfrutta gli strappi in velocità di uno scatenato Kargbo: dopo nemmeno un minuto di padroni di casa vanno così vicino al gol, il tirocross dell’attaccante viene deviato da Ioime e poi tutto viene fermato per fuorigioco. Il Potenza fatica ad alzare il baricentro, ma Serrotti e ancora Kargbo non sono precisi in fase di conclusione. Il primo squillo degli ospiti arriva al 20′ su palla inattiva, ma è al 22′ che il ... Leggi su sportface

