Perché Mattarella tiene la mano di Pahor a Basovizza (Di lunedì 13 luglio 2020) Perché Mattarella tiene la mano di Pahor a Basovizza Nel maggio del 1945 i partigiani jugoslavi di Tito fucilano e seppelliscono un numero imprecisato di italiani tra cui donne e bambini. Alcuni storici dicono che il numero si può calcolare tramite misurazioni: il pozzo prima del 1945 era profondo 228 metri, dopo il 1945 erano 198, per un totale di 250 metri cubi di cadaveri. Altri dissentono dicendo che lì dentro furono seppelliti solo nazisti, cavalli e munizioni. Nel 1980 la foiba viene dichiarata monumento d’interesse nazionale, nel 1991 Cossiga ci va in visita e si inginocchia, l’anno seguente Scalfaro lo nomina monumento nazionale. È uno dei tanti, troppi orrori della seconda guerra mondiale, ed è usato come bandiera dall’estrema destra per ... Leggi su termometropolitico

