Naya Rivera, spunta l’ombra di un uomo misterioso sulla barca: l’enigma s’infittisce (VIDEO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Le possibilità che Naya Rivera possa essere ritrovata viva sono ormai nulle. L’attrice di Glee è sparita dallo scorso 8 luglio, dopo avere fatto una gita sul Lago Piru con il figlio di 4 anni. Di lei si sono totalmente perse le tracce anche se le ricerche proseguono incessantemente. Naya Rivera, spunta un uomo misterioso:... L'articolo Naya Rivera, spunta l’ombra di un uomo misterioso sulla barca: l’enigma s’infittisce (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

