Multa per guida con cellulare: quando scatta e come farla annullare (Di lunedì 13 luglio 2020) Multa per guida con cellulare: quando scatta e come farla annullare Non è certamente la prima volta che parliamo di Multa per guida con cellulare in mano. In effetti, le notizie di cronaca spesso ci raccontano di incidenti stradali dovuti alla disattenzione di chi era immerso in una conversazione via smartphone, ma durante la guida. La legge altresì ci ricorda che le mani debbono essere utilizzate entrambe per tenere saldamente lo sterzo della propria automobile in marcia. Ciò nonostante, può ben darsi l’ipotesi per la quale il conducente Multato per guida con cellulare, decida di seguito di contestare ... Leggi su termometropolitico

