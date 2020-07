Lorella Cuccarini resta in Rai: Lo Zecchino d’Oro e un one woman show di 4 puntate cucito su di lei (Di lunedì 13 luglio 2020) Lorella Cuccarini dopo La Vita in Diretta resta in Rai. Per lei, le porte dell’azienda di Viale Mazzini non si sono assolutamente chiuse, anzi. Ed infatti, secondo le indiscrezioni di Blogo, stanno per arrivare, nella prossima stagione televisiva, importanti novità. Lorella Cuccarini rimane in Rai: Lo Zecchino d’Oro e un one woman show di 4... L'articolo Lorella Cuccarini resta in Rai: Lo Zecchino d’Oro e un one woman show di 4 puntate cucito su di lei proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Lorella Cuccarini resta in Rai: Lo Zecchino d’Oro e un one woman show di 4 puntate cucito su di lei - zazoomblog : Lorella Cuccarini rivincita con clamorosi interessi? Bomba televisiva: il prossimo anno in Rai... - #Lorella… - twittantoridi : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Lorella Cuccarini e un one woman show nella primavera 2021 di Rai1 - prestia_fabio : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Lorella Cuccarini e un one woman show nella primavera 2021 di Rai1 - pascalpanico : Finalmente un’articolo che rispecchia in pieno le qualità artistiche della Lorella nazionale. Brava ?@LCuccarini? ?… -