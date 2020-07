Formula 1, Briatore: “Leclerc-Vettel? Io gli avrei fatto multa, se tocchi i soldi imparano” (Di lunedì 13 luglio 2020) “L’errore questa volta l’ha fatto sicuramente Leclerc: cercava di infilarsi in un buco dove era impossibile. È stato un disastro“. Lo ha dichiarato Flavio Briatore commentando l’incidente avvenuto nel primo giro del Gran Premio di Stiria tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel con entrambe le Ferrari che si sono dovute ritirare. “In 20 anni di F1 non ho mai avuto questo tipo di problema – ha aggiunto l’ex direttore esecutivo della Reanult ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’ su Rai Gr Parlamento – bisogna rispettare i meccanici, il team e non fare queste cose qui che sono brutte da vedere per i tifosi, per lo sport in generale. Se ti giocavi una posizione fantastica può anche starci, ma dodicesimo o tredicesimo non cambiava ... Leggi su sportface

Io li avrei presi, gli facevo una multa almeno del 5-10% rispetto al salario che hanno: per farli imparare devi solo toccare i soldi, lì imparano subito“, ha concluso Briatore.

Lo ha dichiarato Flavio Briatore commentando il difficile inizio di Mondiale della Ferrari che in due gare ha raccolto solamente 19 punti. “L’anno scorso hanno avuto problemi di motore, la Federazione ...

