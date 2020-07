Fabrizio Corona, forze di polizia durate la notte a casa sua, perchè? (Di lunedì 13 luglio 2020) Ancora guai per Fabrizio Corona, i carabinieri piombano in casa nel cuore delle notte allertati da un vicino che ha segnalato che era in corso una festa con musica ad alto volume E’ sempre in cerca di guai Fabrizio Corona, ma cosa ha combinato questa volta l’ex re dei paparazzi? Quando pareva che stesse rigando dritto ecco che ne combina una delle sue. Diciamo che non si è trattato irregolarità pesanti, tuttavia a qualcuno hanno dato fastidio tanto da chiamare i carabinieri. La vicenda risale a sabato notte, quando in un appartamento nella zona Città Studi a Milano si sta tenendo una festa. Si balla e lo si evince dalla musica a tutto volume che ad un certo punto ha infastidito qualcuno. Un vicino di casa ha chiamato la ... Leggi su kontrokultura

Sonia_La_Farina : ?? #FabrizioCorona sempre nei guai ??Ecco cosa è successo?????? - DonnaGlamour : Fabrizio Corona, festa in casa ai domiciliari: arrivano i carabinieri - SabrinaSava_ : @CuocoFiorellino ?? ?? ?? We, fabrizio corona! - LucioRotunno : RT @LucillaMasini: 'Fabrizio Corona fa una festa in casa con cinque amici, ma è ai domiciliari e arrivano i carabinieri' che gli regalano l… - LucillaMasini : 'Fabrizio Corona fa una festa in casa con cinque amici, ma è ai domiciliari e arrivano i carabinieri' che gli regal… -