F1, Hamilton attacca la Ferrari: “Sono in migliaia e non fanno nulla contro il razzismo” (Di lunedì 13 luglio 2020) Duro attacco inaspettato di Lewis Hamilton nei confronti della Ferrari, che già ha altri grattacapi con i quali fare i conti. Il pilota britannico ha accusato la scuderia di Maranello di non fare nulla di concreto nella lotta contro il razzismo, pur essendo in tanti a lavorare per la casa del Cavallino: “Abbiamo visto i meccanici della Red Bull inginocchiarsi ed è stato bellissimo, ma guardate la Ferrari: ci lavorano migliaia di persone e da parte loro non ho sentito nessuna parola, nessuna assunzione di responsabilità sul tema. E non lo faranno nemmeno in futuro. Invece serve che la Formula 1 e la FIA siano ancora più coinvolti, abbiamo bisogno delle squadre, occorre che tutti diano il proprio contributo per combattere ... Leggi su sportface

sportface2016 : #F1, #Hamilton attacca la #Ferrari: 'Sono in migliaia e non fanno nulla contro il razzismo' - FrancoBove1965 : RT @VikyBorgomeo: #StiriaGP #AustrianGP #F1 Ricciardo attacca e passa Ocon, in cima alla classifica Hamilton fa un altro giro veloce. Siamo… - VikyBorgomeo : #StiriaGP #AustrianGP #F1 Ricciardo attacca e passa Ocon, in cima alla classifica Hamilton fa un altro giro veloce. Siamo al 20esimo giro - Motorsport_IT : #F1 | Strategie: Verstappen attacca con le soft, Hamilton cosa fa? - F1Spazio : #Horner attacca: '#Albon derubato. Media zitti, fosse successo ad #Hamilton...' -