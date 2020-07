Di fronte alla crisi c’è chi pensa alle ricette liberiste: forse è un colpo di sole (Di lunedì 13 luglio 2020) In quest’epoca turbinosa e sconvolgente che ha scoperchiato quanto sia fragile il sistema economico-sociale globale, un virus, essere microscopico e impercettibile, s’insinua nelle vie respiratorie distruggendole e nello stesso tempo nei meccanismi vitali della produzione e della riproduzione con effetti non diversi. Abbiamo constatato all’alba di questo terzo decennio del XXI secolo dopo Cristo che siamo molto più esposti alle imprevedibili mutazioni della natura che pensavamo di dominare. Ora sembra che una parte dell’umanità non abbia colto il significato profondo di ciò che è successo e sta succedendo. La pandemia mondiale non solo ha generato dodici milioni di persone positive al virus di cui oltre 500mila non sono sopravvissute, ma si presenta come un problema di lunga gestazione e di difficile ... Leggi su ilfattoquotidiano

