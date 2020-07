Atalanta-Brescia, l’arbitro sarà Gianluca Manganiello (Di lunedì 13 luglio 2020) Sarà Gianluca Manganiello, sella sezione di Pinerolo, l’arbitro della gara Atalanta–Brescia, valida per la quattordicesima giornata di ritorno, in programma domani sera alle 21.45. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini di Conegliano e Muto di Torre Annunziata; IV ufficiale Maggioni di Lecco. Al Var Pasqua di Tivoli, Avar Peretti di Verona. Leggi su sportface

sportface2016 : #AtalantaBrescia Designato il direttore di gara per la sfida: sarà Gianluca #Manganiello - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: arbitri, a Manganiello Atalanta-Brescia L'anticipo di domani al direttore di gara di Pinerolo - salvione : Atalanta-Brescia, l'arbitro sarà Manganiello - calciodangolo_ : ? Il derby lombardo #AtalantaBrescia è l'anticipo della 33^ giornata di #SerieA. Tutte le info sulla partita ?? - Angolo_Atalanta : ? Il derby lombardo #AtalantaBrescia è l'anticipo della 33^ giornata di #SerieA. Tutte le info sulla partita ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Brescia

Goal.com

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Gianluca Manganiello è l'arbitro designato per Atalanta-Brescia, anticipo della 33/a giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 21.45. Il direttore di ...La difesa prende troppi gol? Ecco che la Juve ritrova due pedine che faranno molto comodo per blindare un reparto che ultimamente scricchiola: sei gol subiti nelle ultime due partite, otto nelle ultim ...