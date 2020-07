Amici: Cassandra ottiene un provino via Skype mentre lotta contro il cancro (Di lunedì 13 luglio 2020) Amici: Cassandra, 21 anni, lotta contro la leucemia ma questo non ferma il suo sogno e ottiene un provino con la produzione via Skype Amici: nonostante la chemio e i ricoveri, Cassandra, 21enne napoletana, non rinuncia ai suoi sogni e riesce ad ottenere un provino via Skype. La storia della giovane di Frattamaggiore in queste ore sta commuovendo ed emozionando l’Italia grazie ad un video in cui canta sulle note di Alicia Keys. Il video è stato messo in rete da un’infermiera che da mesi segue e supporta Cassandra. Qualche pomeriggio infatti la giovane le ha confessato di aver perso un’importante occasione: il 3 luglio, durante un ricovero in ospedale, era stata ... Leggi su zon

