RASPADORI, IL DIAMANTE NEROVERDE: IL SASSUOLO SOGNA (Di domenica 12 luglio 2020) Dal gol annullato al VAR, alla gioia del primo gol in Serie A col SASSUOLO per Giacomo RASPADORI nella gara contro la Lazio: tutto questo succede in meno di sessanta minuti. E il gol, possiamo dirlo, vale anche doppio. Perché è dal suo tiro – beffato Strakosha – che riparte la rimonta del SASSUOLO ai danni della Lazio che vede sfumare la speranza dello scudetto. E nel frattempo il SASSUOLO? Con la vittoria vola verso l’Europa, tornando a SOGNAre. Il gol di RASPADORI ai danni dei biancocelesti non è il punto di arrivo come molti pensano. Chi conosce Giacomo sa benissimo che il primo sigillo con i neroverdi equivale a un punto di partenza. Dopo aver SOGNAto e raggiunto il professionismo, adesso si prova ad alzare l’asticella ... Leggi su alfredopedulla

