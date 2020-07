Puglia, Lopalco risponde a Gramellini: “Non vedo in giro dei Moro o dei Berlinguer” (Di domenica 12 luglio 2020) BARI – “Un professore di Igiene, che studia e insegna da anni organizzazione sanitaria, sarebbe un cattivo assessore alla Sanita’? Probabilmente si, ma qualche chance che ci azzecchi la vedo. Sicuramente non gli conviene a livello personale e professionale. Un professionista arrivato all’apice della carriera guadagna di piu’ e ha piu’ prestigio, facendo una vita certamente piu’ comoda. Ma allora, chi glielo fa a fare? Ecco, appunto”. È un passaggio del post con cui l’epidemiologo e consulente della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, risponde al corsivo firmato ieri da Massimo Gramellini sul quotidiano “Il Corriere della sera” in cui, con piglio ironico, parlava della ipotesi candidatura dell’esperto alle prossime Regionali. Leggi su dire

