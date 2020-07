Metro Linea 1, nuovi problemi e tratta limitata (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora disagi per i trasporti Anm, in particolare per quanto riguarda la Metropolitana Linea 1. La circolazione infatti nella giornata odierna risulta limitata alla sola tratta Garibaldi – Colli Aminei. L'articolo Metro Linea 1, nuovi problemi e tratta limitata proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Anm - metro Linea 1 : partiti i test con tecnici spagnoli per nuovi treni Anm metro Linea 1: I tecnici dell’azienda da cui il Comune di Napoli ha acquistato i treni , lavorano già insieme ai tecnici di Anm per i test dinamici e statici dei convogli. Sono partite le lavorazioni ...

“Sono partite le lavorazioni propedeutiche alle prove di omologazione per la circolazione in dei per la 1 politana di Napoli. Anm ha ricevuto dalla Spagna i primi due dei venti ordinati e sono arrivati anche ... Municipio X : mare e scavi Ostia nei vagoni linea A metro Roma – Nuova campagna promozionale per il mare di Roma e per l’area archeologica di Ostia Antica. Dopo quella dello scorso anno che ha visto protagonisti i tornelli e i poster di alcune stazioni della linea B della metropolitana, questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Metro Linea Metro Roma, odissea sulla linea A: di nuovo bloccate le stazioni, anche Repubblica Il Messaggero Coronavirus, solo 3 ricoverati in ospedale: Sardegna sempre più covid free

Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale non si registrano nuovi contagi. Nessuno in terapia intensiva, mentre 6 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi ...

Quasi 13 milioni di casi La pandemia fa sempre paura

La pandemia del Covid-19 registra al momento 12.739.269 contagi nel mondo e 565.704 vittime. Sono gli ultimi dati pubblicati dalla Johns Hopkins University, che aggiorna in tempo reale la sua mappa co ...

