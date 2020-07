Lazio, Lotito pensa ad un provvedimento dopo la presunta lite nello spogliatoio (Di domenica 12 luglio 2020) La Lazio non sta di certo attraversando un buono momento di forma. Il club biancoceleste è reduce dalla bruttissima sconfitta casalinga contro il Sassuolo che ha allontanato definitivamente la possibilità di vincere lo scudetto. La squadra è tornata stanca dopo il lockdown, probabilmente non si è preparata bene. Ieri è circolata voce di una lite all’interno dello spogliatoio tra i difensore Acerbi ed il direttore sanitario biancoceleste, Ivo Pulcini. Adesso sono arrivati nuovi aggiornamenti, sempre da Sportmediaset. C’è l’ipotesi di un ritiro lungo: da Udine, mercoledì prossimo, alla sfida di Torino con la Juventus di lunedì 20 luglio senza passare per Roma. Una decisione non è stata ancora presa, ma è previsto un confronto tra ... Leggi su calcioweb.eu

Lazio - giocatori e staff medico litigano per gli infortuni. Lotito è furioso. La società smentisce Le inseguitrici della Juventus sono alle prese con degli autentici psicodrammi. Non bastava la crisi interna all’Inter, con i calciatori che contestano ad Antonio Conte i metodi di allenamento e il rapporto tra l’allenatore e la ...

Le inseguitrici della Juventus sono alle prese con degli autentici psicodrammi. Non bastava la crisi interna all’Inter, con i calciatori che contestano ad Antonio Conte i metodi di allenamento e il rapporto tra l’allenatore e la ... Mesaggero : Lotito si è molto arrabbiato per il crollo della Lazio Non è bastato il gol annullato al Sassuolo per far vincere la Lazio e adesso non è facile digerire l’ennesima battuta d’arresto di una formazione che alla ripresa del campionato era tra le pretendenti per lo scudetto. Dopo ...

Non è bastato il gol annullato al Sassuolo per far vincere la e adesso non è facile digerire l’ennesima battuta d’arresto di una formazione che alla ripresa del campionato era tra le pretendenti per lo scudetto. Dopo ... Il gol annullato al Sassuolo scatena gli juventini contro Lotito e la Lazio (Video) Il nuovo calcio non smette di far discutere. Oggi è il caso di Lazio-Sassuolo. Sullo 0-0 agli uomini di De Zerbi è stato annullato una rete per ragioni effettivamente esoteriche. L’arbitro vede un tocco del calciatore del ...

selfcontrolroma : @CarloAl87550029 Può essere. Non sarebbe la prima volta che in Italia succedono cose del genere. Ma sinceramente gu… - AnnibaleMicheli : @lorepregliasco Lo scudetto morale lo vince senza dubbio la Lazio. P.S. Un salutone a Lotito che le ha provate tutte ma arriverà quarto. - Sport_Mediaset : #Lazio, #Lotito è furioso. Ora ipotesi di un lungo ritiro. Rissa tra #Acerbi e #IvoPulcini. Troppi gli infortuni e… - rasecpr1 : RT @GnocchiGene: Vendo pullman scudetto. Mai usato. Firmato: Claudio Lotito. #Lazio #Laziosassuolo - infoitsport : Alta tensione Lazio, Lotito furioso. Insulti social, Immobile si sfoga: ‘Lasciate in pace la mia famiglia' -