Formula 1 – Hamilton scappa, Bottas a caccia di Verstappen: il Gran Premio di Stiria LIVE (Di domenica 12 luglio 2020) Secondo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1, il Red Bull Ring ospita un’altra gara dopo quella d’apertura svoltasi sette giorni fa, presentando il Gran Premio di Stiria. Sorprese e colpi di scena non mancheranno fin dallo spegnimento dei semafori, quando le monoposto si muoveranno per darsi battaglia sul tracciato austriaco. Hamilton e Verstappen in prima fila, con Sainz e Bottas subito alle loro spalle. Indietro infine le Ferrari, con Vettel decimo e Leclerc solo quattordicesimo per via di una penalità di tre posizioni inflittagli dai Commissari. Formula 1, Gp di Stiria LIVE: Giro 17/71 – Questa la top ten al momento: Hamilton, Verstappen, ... Leggi su sportfair

