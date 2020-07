Formula 1, Binotto ci mette la faccia: “mi fa rabbia vedere due Ferrari fuori causa dopo pochi giri” (Di domenica 12 luglio 2020) Zero punti, con questo magro bottino la Ferrari chiude il week-end del Gran Premio di Stiria, iniziato male e finito peggio con l’incidente dopo poche curve avvenuto tra Leclerc e Vettel, costretti entrambi al ritiro. Charles Coates/Getty ImagesUn epilogo tremendo che Mattia Binotto ha voluto commentare in prima persona, presentandosi ai microfoni di Sky Sport dopo aver sbollito la rabbia: “che la colpa sia di Leclerc è palese, ma Charles ha chiesto scusa a tutti e a Vettel. In questo momento però non vanno cercati colpevoli, bisogna lavorare insieme per migliorare la vettura in vista delle prossime gare. Tra i piloti non c’è problema, Charles ha riconosciuto il suo errore mentre Seb ha manifestato la propria delusione. Finire la gara in questo modo non va ... Leggi su sportfair

