Dinho non è collaborativo | resta agli arresti domiciliari

ASUNCION - Il peggio è sicuramente passato, con 32 giorni trascorsi nel carcere di Asuncion tra marzo e aprile per essere entrato in Paraguay con un passaporto falso, ma i guai per Ronaldinho non sono ...

Il matrimonio di Pato andò in pezzi a causa di Ronaldinho

Kaká-Pato-Ronaldinho. Il Milan di Carletto Ancelotti giocava a ritmo di samba nella stagione 2008/2009 grazie al fantastico trio di giocatori brasiliani. Kakà era un punto di riferimento da anni per i ...

ASUNCION - Il peggio è sicuramente passato, con 32 giorni trascorsi nel carcere di Asuncion tra marzo e aprile per essere entrato in Paraguay con un passaporto falso, ma i guai per Ronaldinho non sono ...