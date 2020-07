Coronavirus, sbarcati 28 immigrati positivi al porto di Roccella Jonica (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus, riscatta l’allarme immigrazione. Ieri sono stati trovati infatti 28 profughi positivi su 70 totali sbarcati sulle coste italiane. Maxi ondate soprattutto a Lampedusa dove si rischia il collasso. 28 positivi su 70 totali. Secondo quando appurato dalla squadra sanitaria del porto di Roccella Jonica, è questo il numero di contagiati nel gruppo di clandestini … L'articolo Coronavirus, sbarcati 28 immigrati positivi al porto di Roccella Jonica proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Dei 70 immigrati, tutti maschi e di nazionalità pakistana, sbarcati ieri a ROCCELLAJONICA, in provincia di Reggio Calabria, 28 sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. I migranti erano s ...Sfidando sorte e distanziamento fisico. Coronavirus, Crisanti: «Tamponi a tutti in aeroporto: è l’unica strada» Coronavirus sulla barca dei migranti: a Roccella Jonica sbarcano 28 positivi al virus ...