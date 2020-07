Brunori Sas canta in quota tra i monti della Valle d’Aosta: musica e note tra ruscelli e mucche dopo quasi due ore di salita verso le cime delle Alpi (Di domenica 12 luglio 2020) Arrivare a piedi ad un concerto in alta quota non è facile, soprattutto per chi non è abituato a camminare, ma ne vale la pena. Lo sanno i mille turisti che sabato scorso hanno raggiunto la località Creton ad oltre 1.900 metri d’altezza, nella conca di Dondena in Valle d’Aosta, per assistere al concerto di Brunori Sas, organizzato dall’ufficio regionale del turismo della Regione con l’obiettivo di riconquistare i turisti. “musicastelle Outdoor” è il titolo dell’inusuale rassegna: quattro concerti gratuiti – c’è già stato Diodato, arriveranno Elodie e Niccolò Fabi – tra le montagne. Per un’ora e mezza la musica del cantautore calabrese si è ... Leggi su ilfattoquotidiano

4 speciali concerti acustici per Brunori Sas in estate Dopo la vittoria ai Nastri D'argento, Brunori Sas annuncia 4 concerti acustici speciali in programma per l' estate . Con l'album Cip!, si è aggiudicato la Targa Tenco 2020 per il Miglior Album e la certificazione di Disco ...

Dopo la vittoria ai Nastri D'argento, Sas annuncia 4 in programma per l' . Con l'album Cip!, si è aggiudicato la Targa Tenco 2020 per il Miglior Album e la certificazione di Disco ... Brunori Sas : il ritorno in estate con 4 «concertini acustici» Brunori Sa Brunori Sa Brunori Sa Brunori Sa Brunori Sa Brunori Sa Brunori Sa Brunori Sas li chiama «concertini acustici», appuntamenti imperdibili per riabbracciare la musica dopo la cancellazione di innumerevoli live show a seguito ...

Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sas li chiama «concertini acustici», appuntamenti imperdibili per riabbracciare la musica dopo la cancellazione di innumerevoli live show a seguito ... Anche Elisa in concerto ai Laghi di Fusine con Brunori Sas e 2Cellos : info e biglietti in prevendita Elisa in concerto ai Laghi di Fusine il 1° agosto. L'artista friulana torna sul palco per la rassegna No Borders che si terrà a Tarvisio e alla quale parteciperanno Anche Brunori Sas - fresco di Targa Tenco per Cip! - e Luka Sulic del ...

Noovyis : (Brunori Sas canta in quota tra i monti della Valle d’Aosta: musica e note tra ruscelli e mucche dopo quasi due ore… - FQMagazineit : Brunori Sas canta in quota tra i monti della Valle d’Aosta: musica e note tra ruscelli e mucche dopo quasi due ore… - VietatoMorireE : Brunori Sas in realtà, si chiama Dario Brunori.?? - S_d_E_S : allora anche joan thiele, giorgio poi, LNDFK, i nu guinea, iosonouncane, cosmo, i coma_cose, margherita vicario, br… - touteslesfleur1 : ho un rapporto stranissimo con Brunori Sas, è tipo uno dei miei cantanti preferiti ma non lo ascolto quasi mai perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Brunori Sas Brunori Sas: il ritorno in estate con 4 «concertini acustici» Vanity Fair Italia Vinicio Capossela porta «Pandemonium» sul molo di Castro

Brunori Sas, Be Forest, Diaframma, Any Other, Lorenzo Kruger, Bud Spencer Blues Explosion, Coma_Cose, Galeffi, Eugenio In Via di Gioia, Andrea Poggio, Siberia, Canova, Colombre, Giorgio Poi, Bugo, ...

Un po’ virtuale ma reale, sarà un teleMeeting

Meravigliarsi per ripartire. Perché Privi di meraviglia si resta sordi al sublime. "Mai come stavolta poteva esserci titolo più profetico per il Meeting", dice convinto Bernhard Scholz, presidente del ...

Brunori Sas, Be Forest, Diaframma, Any Other, Lorenzo Kruger, Bud Spencer Blues Explosion, Coma_Cose, Galeffi, Eugenio In Via di Gioia, Andrea Poggio, Siberia, Canova, Colombre, Giorgio Poi, Bugo, ...Meravigliarsi per ripartire. Perché Privi di meraviglia si resta sordi al sublime. "Mai come stavolta poteva esserci titolo più profetico per il Meeting", dice convinto Bernhard Scholz, presidente del ...