Aspi, il piano non convince il M5s Conte verso il no ai Benetton (Di domenica 12 luglio 2020) "Per noi resta no". Il M5s boccia la proposta avanzata da Autostrade per l'Italia per risolvere il nodo concessioni. Anche Conte orientato verso il no. Il Pd invece apre Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Agenzia_Ansa : Autostrade presenta un piano da 3,4 miliardi tra risarcimenti e abbassamento delle tariffe. M5S: 'Non è sufficiente… - ANNAQuercia : Aspi, piano da 3,4 miliardi M5S: 'Non è sufficiente' - giovcusumano : RT @ilmanifesto: FUORI STRADA #IlManifesto in edicola oggi Aspi risponde all’ultimatum e presenta un piano per evitare la revoca della co… - morena_faenza : RT @RaiNews: La proposta Aspi su #Autostrade e il dibattito sullo stato di emergenza in primo piano sui quotidiani in edicola #12luglio… - rosdefilippis : RT @ilmanifesto: FUORI STRADA #IlManifesto in edicola oggi Aspi risponde all’ultimatum e presenta un piano per evitare la revoca della co… -