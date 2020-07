Alba Parietti si infuria sui social: “Usate un termine che mi fa schifo” (Di domenica 12 luglio 2020) Accusata di avere una relazione con un ventunenne, solo per aver postato un video con lui, Alba Parietti chiarisce con toni molto aspri su Instagram Alba Parietti (Fonte foto: Getty Images)Alba Parietti si diverte in barca, e balla spensierata con il suo amico, Cristiano. Il giovane si è spesso visto in foto e video in compagnia della conduttrice piemontese e pare che questo non sia andato a genio a qualcuno. Tutte le star devono guardarsi bene dai propri haters, e qualche insinuazione cattiva all’indirizzo della cinquantanovenne, appare proprio nei commenti ai suoi post, dove appare anche il giovane amico, che ha 21 anni. Alba Parietti e Cristiano Urso, il chiarimento della conduttrice Alba e Cristiano ... Leggi su chenews

