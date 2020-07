Tarro contro Conte: «Fuori i nomi. Voglio sapere chi giustifica la proroga di un’emergenza che non esiste» (Di sabato 11 luglio 2020) Tarro contro Conte. In un tweet il professore posta: «Fuori i nomi. Voglio sapere chi giustifica la proroga di un’emergenza che non esiste». Come dire: chi ha consigliato a Conte di prolungare lo stato d’emergenza fino al 31 dicembre, ci metta la faccia. Al professor Giulio Tarro, insomma, la decisione del premier, già annunciata, di voler procrastinare lo stato d’emergenza da coronavirus di altri 6 mesi, non torna proprio. E prova ad andare in fondo alla vicenda. A svelarne contorni, perché e, soprattutto, nomi. Tarro contro Conte: ... Leggi su secoloditalia

Cuoredifango : RT @SecolodItalia1: Tarro contro Conte: «Fuori i nomi. Voglio sapere chi giustifica la proroga di un’emergenza che non esiste» https://t.co… - trevi_vito : RT @SecolodItalia1: Tarro contro Conte: «Fuori i nomi. Voglio sapere chi giustifica la proroga di un’emergenza che non esiste» https://t.co… - celestinoceles7 : RT @a_meluzzi: Giulio Tarro contro Conte: 'Stato d'emergenza, voglio sapere i nomi degli esperti' - SecolodItalia1 : Tarro contro Conte: «Fuori i nomi. Voglio sapere chi giustifica la proroga di un’emergenza che non esiste»… - germix64 : RT @a_meluzzi: Giulio Tarro contro Conte: 'Stato d'emergenza, voglio sapere i nomi degli esperti' -

Ultime Notizie dalla rete : Tarro contro Giulio Tarro contro Conte: "Stato d'emergenza, voglio sapere i nomi degli esperti" LiberoQuotidiano.it Giulio Tarro contro Conte: "Stato d'emergenza, voglio sapere i nomi degli esperti"

"Vorrei sapere i nomi". Al professor Giulio Tarro non torna proprio la decisione del premier di Giuseppe Conte, già annunciata, di voler prorogare lo stato d'emergenza da coronavirus di altri 6 mesi.

“Sono state ignorate le cure, ecco il motivo della strage Covid-19”, la denuncia contro il Governo

cure inappropriate, misure di contenimento del contagio e di sicurezza scriteriate, in vigore ancora oggi». Per gli esperti dell’Eretico, «sono stati calpestati i diritti dei cittadini tutelati dalla ...

"Vorrei sapere i nomi". Al professor Giulio Tarro non torna proprio la decisione del premier di Giuseppe Conte, già annunciata, di voler prorogare lo stato d'emergenza da coronavirus di altri 6 mesi.cure inappropriate, misure di contenimento del contagio e di sicurezza scriteriate, in vigore ancora oggi». Per gli esperti dell’Eretico, «sono stati calpestati i diritti dei cittadini tutelati dalla ...