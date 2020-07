Robert De Niro, i danni economici per il Covid e l’accordo con l’ex moglie che fatica a rispettare (Di sabato 11 luglio 2020) Robert De Niro è quasi al verde. Il divo di Hollywood sta accumulando molti debiti causati dalla chiusura delle sue attività ristorative e ricettive e non riesce più a pagare nella maniera appropriata gli alimenti della ex moglie. Alimenti che ammontano a 1 milione di dollari l’anno con un tetto spese su una carta di credito da 100mila dollari. Ma ciò che è stato deciso in tribunale è legge, così De Niro è stato trascinato davanti la corte dopo aver abbassato il tetto di spese della carta della ex moglie da 100mila a 50mila dollari. L’attore sta accumulando molti debiti a causa della pandemia, ha spiegato lo stesso De Niro su Skype parlando di fronte al giudice. La catena di ristoranti Nobu e il Greenwich Hotel di sua ... Leggi su ilfattoquotidiano

