Novità a Tiki Taka? Chiambretti: “Proposta a sorpresa, non ho ancora firmato” (Di sabato 11 luglio 2020) “Ci sono stati diversi incontri sull’ipotesi di una mia conduzione a “Tiki Taka”, ma ancora non c’è nessuna firma, nessuna ufficialità. Se dovessi farlo, però, il calcio farà un passo avanti e io un passo indietro. Entrerò in punta di piedi, così sono anche più alto“. Così Piero Chiambretti in un’intervista all’Adnkronos ha chiarito le voci che lo vorrebbero alla conduzione dello storico programma sportivo di Italia 1. “Ci dobbiamo incontrare ancora” ha aggiunto Chiambretti, “è una proposta arrivata un po’ a sorpresa, sarebbe la prima volta nella mia storia televisiva che faccio un programma che non è mio, con una struttura ... Leggi su sportface

