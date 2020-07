Million Day, estrazioni di Oggi sabato 11 luglio 2020: numeri vincenti (Di sabato 11 luglio 2020) Come ogni giorno, anche Oggi sabato 11 luglio 2020 è tornata l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day. A differenza di altri giochi, il Million Day sembra piacere alla dea bendata. Da febbraio 2018 sono 110 infatti coloro che hanno vinto il montepremi più alto, di 1 milione di euro. Per chi si fosse perso l’estrazione Million Day di ieri, venerdì 10 luglio 2020, i numeri vincenti non hanno regalato ancora il milione. Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di Oggi sabato 11 luglio. I numeri ... Leggi su quifinanza

Million Day - estrazione 11 luglio 2020 : i numeri vincenti di oggi Million Day sabato 11 luglio 2020 . Torna l’appuntamento con l’ estrazione giornaliera del concorso Million Day. oggi , 11 luglio 2020 , in diretta su Il Corriere della Città, la cinquina vincente del giorno per il gioco ...

Day sabato 11 . Torna l’appuntamento con l’ giornaliera del concorso Day. , 11 , in diretta su Il Corriere della Città, la cinquina vincente del giorno per il gioco ... Million Day - estrazione 11 luglio : i numeri vincenti Million Day, l’ estrazione dell’11 luglio : ecco quali sono i numeri vincenti dell’attesa estrazione di oggi combinazione vincente Million Day è il nuovo gioco Lottomatica che, con solo un euro, ti ...

Day, l’ dell’11 : ecco quali sono i dell’attesa di oggi combinazione vincente Day è il nuovo gioco Lottomatica che, con solo un euro, ti ... Estrazione Million Day 11 luglio 2020 : diretta oggi numeri Estrazione del sabato al Million Day: a partire dalle ore 19.00 diretta live con la combinazione vincente di oggi 11 luglio 2020. Comincia il secondo weekend di luglio al Million Day, il gioco che ogni sera mette in palio un milione di euro a chi ...

CasilinaNews : Estrazione del #MillionDay: i numeri vincenti di oggi - zazoomnews : Million Day estrazione 11 luglio: i numeri vincenti - #Million #estrazione #luglio: #numeri - zazoomblog : Estrazione Million Day 11 luglio 2020: diretta oggi numeri - #Estrazione #Million #luglio #2020: - CorriereCitta : #MillionDay, estrazione 11 luglio 2020: i numeri vincenti di oggi - zazoomblog : Estrazione Million Day 11 luglio 2020: i numeri vincenti - #Estrazione #Million #luglio #2020: -