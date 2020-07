L’orso del Trentino è salvo, per ora (Di sabato 11 luglio 2020) Almeno per il momento l’ordinanza di abbattimento nei confronti dell’orsa Jj4 firmata dal presidente della Provincia Autonoma di Trento è stata sospesa. Il Tar di Trento ha infatti accolto, in parte, il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste. Leggi su vanityfair

Il ritorno dell’orso marsicano tra coccole e qualche timore Dopo due secoli di assenza l’orso marsicano , il più prezioso mammifero italiano, è tornato nei boschi del Gran Sasso, la montagna più alta dell’Appennino. Il suo primo avvistamento avviene nella faggeta del Voltigno ...

Dopo due secoli di assenza l’orso , il più prezioso mammifero italiano, è tornato nei boschi del Gran Sasso, la montagna più alta dell’Appennino. Il suo primo avvistamento avviene nella faggeta del Voltigno ... Ordinanza per uccidere l’orso - Legambiente denuncia il Presidente della Provincia di Trento Ordinanza per uccidere l’orso. “Gli orsi non possono essere condannati a morte per il fatto di essere orsi, ancor meno giusto è che diventino oggetto di vendette” spiegano da Legambienete secondo cui la delibera del ...

Ordinanza per uccidere l'orso - Legambiente denuncia il Presidente della Provincia di Trento Ordinanza per uccidere l'orso. "Gli orsi non possono essere condannati a morte per il fatto di essere orsi, ancor meno giusto è che diventino oggetto di vendette" spiegano da Legambienete secondo cui la delibera del ...

