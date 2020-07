FORMAZIONI Juve Atalanta: Pjanic in panchina, Ilicic titolare dal 1′ (Di sabato 11 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Juve Atalanta Ecco gli schieramenti ufficiali di Juve-Atalanta, match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/2020. JuveNTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Atalanta (3-4-1-2) Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Juventus Atalanta - le formazioni ufficiali : Sarri sorprende tutti Juventus Atalanta – Sono ufficiali le scelte di Maurizio Sarri e Gianpiero Gasperini che si affronteranno nel match delle 21.45 allo Stadium di Torino. Occasione ghiotta per gli ospiti che, in caso di vittoria, potrebbero addirittura portarsi ...

– Sono le scelte di Maurizio e Gianpiero Gasperini che si affronteranno nel match delle 21.45 allo Stadium di Torino. Occasione ghiotta per gli ospiti che, in caso di vittoria, potrebbero addirittura portarsi ... Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta : fuori Pjanic - c’è Ilicic Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta – Si gioca il big match della trentaduesima giornata di Serie A. La Juventus riceve l’Atalanta, la squadra più in forma del campionato. Dalla ripresa del torneo i bergamaschi hanno ...

– Si gioca il big match della trentaduesima giornata di Serie A. La Juventus riceve l’Atalanta, la squadra più in forma del campionato. Dalla ripresa del torneo i bergamaschi hanno ... Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta - Serie A 2019/2020 Le Formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. Ostacolo durissimo per i bianconeri all’Allianz Stadium contro la Dea, la squadra più in forma del campionato. I ragazzi di ...

SOSFanta : ?? #JuveAtalanta, le formazioni ufficiali: fuori Pjanic! Gasp lancia Ilicic ? - CalcioJcom : New post: Formazioni ufficiali Juve Atalanta, Sarri sorprende tutti - CronacheTweet : Le formazioni ufficiali di #Atalanta e #Juventus - skillandbet : ???? Juventus - Atalanta ? ? #Pronostici Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza Deposito ??… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: DIRETTA ONLINE - Serie A, Brescia-Roma: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -