“Dovete indossare la mascherina” Autista massacrato di botte e ucciso (Di sabato 11 luglio 2020) L’Autista 59enne di un bus è morto dopo la brutale aggressione subita nel mezzo che guidava da due ragazzi che non volevano indossare la mascherina. Morire solo perchè si vuole fare il proprio dovere. Morire perchè due balordi di 22 e 23 anni non accettano rimproveri da lui e non ne vogliono sapere di indossare la mascherina sul bus. Philippe Monguillot, 59 anni, non ce l’ha fatta e ha dovuto arrendersi. La brutale aggressione nei suoi confronti è avvenuta domenica scorsa a una fermata dell’autobus di un famoso quartiere di Bayonne. Monguillot è stato vittima di un assalto “estremamente violento” nel momento in cui ha voluto controllare il biglietto di uno degli accusati e ha chiesto agli altri tre di indossare la mascherina: a ... Leggi su chenews

