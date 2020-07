Coronavirus: Russia, 6.611 casi e 188 morti in 24 ore (Di sabato 11 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 11 LUG - La Russia ha registrato 6.611 nuovi casi di Coronavirus e ulteriori 188 decessi provocati dalla malattia nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il centro operativo nazionale ... Leggi su corrieredellosport

FuoriIncuboUe : RT @51inif: Coronavirus: Russia, 6.611 casi e 188 morti in 24 ore ?? ?@Agenzia_Ansa? CI AVETE FRACASSATO I COGLIONI CON QUESTO INVENTARIO GI… - Silvana22948848 : RT @51inif: Coronavirus: Russia, 6.611 casi e 188 morti in 24 ore ?? ?@Agenzia_Ansa? CI AVETE FRACASSATO I COGLIONI CON QUESTO INVENTARIO GI… - NadiaMAI4 : RT @PolScorr: #Russia Proteste a #Chabarovsk, contro l'arresto del governatore #Furgal Tante persone in piazza e la polizia non può interv… - Ketty57664851 : RT @51inif: Coronavirus: Russia, 6.611 casi e 188 morti in 24 ore ?? ?@Agenzia_Ansa? CI AVETE FRACASSATO I COGLIONI CON QUESTO INVENTARIO GI… - ManuelaBellipan : RT @PolScorr: #Russia Proteste a #Chabarovsk, contro l'arresto del governatore #Furgal Tante persone in piazza e la polizia non può interv… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Russia Coronavirus, Russia: iniziata l'ultima fase di test sul vaccino Sputnik Italia Coronavirus: Russia, 6.611 casi e 188 morti in 24 ore

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di Fabi ...

Lotta alle locuste: contributo di 15 milioni dall’UE

La FAO continua la lotta contro le locuste del deserto e il loro impatto sulla sicurezza alimentare, l’Unione Europea contribuisce con 15 milioni di euro. Lo scorso 7 luglio, il Direttore Generale del ...

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di Fabi ...La FAO continua la lotta contro le locuste del deserto e il loro impatto sulla sicurezza alimentare, l’Unione Europea contribuisce con 15 milioni di euro. Lo scorso 7 luglio, il Direttore Generale del ...