Coronavirus Lazio oggi: i dati del 11 luglio e il focolaio di Formia (Di sabato 11 luglio 2020) Ci sono 19 nuovi positivi al Coronavirus SARS-COV-2 oggi nel Lazio. Dei nuovi casi, informa l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, due terzi sono quelli di importazione (12). Di questi ultimi, 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già all’attenzione delle autorità. Due altri casi provengono dall’India, uno dall’Ungheria e uno dall’Egitto. La situazione, spiega D’Amato, “è sotto controllo ma non bisogna abbassare la guardia. La diffusione è moderata frutto perlopiù di casi di importazione. La comunità del Bangladesh sta collaborando attivamente e prosegue senza sosta l’attività ai drive-in per il contact tracing”. Coronavirus Lazio: 19 nuovi positivi “La ... Leggi su nextquotidiano

