Castellabate, vigili in spiaggia: 1500 sequestri di merce e 65 di ombrelloni (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellabate (Sa) – Con l’approvazione in Giunta del progetto “Castellabate sicura 2020” e in linea con quanto definito dall’Ordinanza Sindacale n. 28 del 23 giugno 2020, a Castellabate sono scattati i controlli lungo la costa e sulle spiagge per la verifica del distanziamento sociale e del corretto posizionamento di ombrelloni e lettini. Inoltre sono stati attivati anche i turni di controllo notturni per salvaguardare la sicurezza urbana e stradale, prevenendo fenomeni di degrado e movida senza attenzione ai distanziamenti. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Costabile Spinelli, in sinergia con la Polizia Municipale sotto il coordinamento del Comandante, la dott.ssa Manola D’Amato, ha predisposto misure stringenti per garantire ... Leggi su anteprima24

