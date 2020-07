Si alzano le dighe del Mose (VIDEO). Conte, ‘Per noi la legalità è essenziale’ (Di venerdì 10 luglio 2020) Venezia, il grande test del Mose: si alzano le dighe, la Laguna isolata dal mare. Presenti Conte e la De Micheli. Preste dei no Mose. Giornata storica a Venezia, dove va in scena il grande test di sollevamento del Mose. Per la prima volta dalla posa della prima pietra dell’opera, avvenuta 17 anni fa, per la prima volta la struttura isolerà la Laguna difendendola dal mare. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha premuto il pulsante di invio iniziando così la prova di innalzamento delle dighe del Mose. Venezia, il test di sollevamento del Mose In occasione del test di sollevamento del Mose si sono recati a Venezia il Presidente del Consiglio Giuseppe ... Leggi su newsmondo

