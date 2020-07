Sei persone investite a Somma Vesuviana, morta una 27enne (Di venerdì 10 luglio 2020) NAPOLI – I carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano (Napoli) insieme a quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Nola hanno arrestato per omicidio stradale un 18enne napoletano incensurato. Il ragazzo questa notte era alla guida di un’utilitaria in compagnia di un amico. Stavano percorrendo via Ottaviano a San Gennaro Vesuviano e d’improvviso il 18enne ha perso il controllo dell’auto ed ha investito 6 persone che stavano chiacchierando davanti ad un negozio. Una 27enne, Natalia Boccia, e’ deceduta durante il trasporto all’ospedale di Nola. Un’altra donna incinta al settimo mese di gravidanza, la 34enne Pasqualina Boccia, e’ in prognosi riservata ed in pericolo di vita: ha dato alla luce una neonata che ora e’ in terapia intensiva all’ospedale di Sarno. L’altro ragazzo vittima dell’investimento e in pericolo di vita all’ospedale di Castellammare di Stabia, e’ il 32enne Giacomo Muoio. Gli altri tre ragazzi della comitiva, non in pericolo di vita, sono in prognosi riservata e ricoverati negli ospedali di Nola. I carabinieri hanno sequestrato l’autovettura (con tutti i documenti in regola) e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto. Il 18enne e’ risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici ed ora e’ ai domiciliari in attesa di giudizio. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Sei persone investite a Somma Vesuviana, morta una 27enne VIDEO | Ministra Bonetti si dà al ballo sulle notte della hit estiva ‘Karaoke’ Regionali Campania, Beneduce: “Per me De Luca è come l’albero della vita” VIDEO | Lavoratori Whirlpool di Napoli in protesta VIDEO | Regionali Campania, Ciarambino: “De Luca e Caldoro i Vanna Marchi della politica” VIDEO | Scoperta a Somma Vesuviana centrale di produzione di documenti falsi Leggi su dire

bocavpetrova : RT @4lb4p: 'Ho bisogno delle persone che amo, la lista è corta ma significativa, tu sei in cima, vicino alla donna favolosa che sposerò un… - antoniotucci60 : RT @LegaleMeglio: Da #IoColtivo a #IoConsumo. Sono più di sei milioni i consumatori di #Cannabis, persone comuni che non possono più nascon… - lodoftpaulo : RT @iam_rssss: “Ho bisogno delle persone che amo, la lista è corta ma significativa. TU SEI IN CIMA, VICINO ALLA DONNA CHE UN GIORNO SPOSER… - yaya060714 : RT @its___laurahere: 'Non ho bisogno di andarmene [..] ho bisogno delle persone che amo. La lista è corta ma significativa.. tu sei in cima… - AliceGiordano05 : RT @4lb4p: 'Ho bisogno delle persone che amo, la lista è corta ma significativa, tu sei in cima, vicino alla donna favolosa che sposerò un… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei persone Strage nel Napoletano, investe sei persone e uccide ragazza. Donna incinta partorisce e lotta per non morire Il Riformista Orsa Gaia, Tar sospende ordinanza abbattimento Trentino

E' sospesa fino al 30 luglio l'ordinanza di abbattimento dell'orsa accusata di aver aggredito due persone sul monte Peller ... l'annullamento presentando ricorso al Tar. La decisione è stata assunta ...

Coronavirus e trasmissione aerea: quanto sono sicuri gli assembramenti all’aperto?

Con il dibattito aperto sulla trasmissione aerea di Sars-CoV-2 (attraverso le particelle emesse da soggetti positivi che rimangono sospese nell’aria) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità che (dopo ...

E' sospesa fino al 30 luglio l'ordinanza di abbattimento dell'orsa accusata di aver aggredito due persone sul monte Peller ... l'annullamento presentando ricorso al Tar. La decisione è stata assunta ...Con il dibattito aperto sulla trasmissione aerea di Sars-CoV-2 (attraverso le particelle emesse da soggetti positivi che rimangono sospese nell’aria) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità che (dopo ...