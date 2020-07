Ricette mediche false per spacciare farmaci ‘stupefacenti’: ecco come facevano (Di venerdì 10 luglio 2020) Nei giorni scorsi, in Velletri (RM), il N.A.S Carabinieri di Latina ha dato esecuzione, coadiuvato nella fase esecutiva da personale dei Comandi Compagnia Carabinieri di Velletri e di Castelgandolfo (Roma), a 5 decreti di perquisizione domiciliare e personale, emessi dalla Procura della Repubblica di Latina ed eseguiti a carico di altrettanti soggetti, tutti residenti nel Comune di Velletri. Le operazioni svolte hanno avuto ad oggetto il contrasto ai reati di ricettazione e falso materiale in certificazioni mediche nonché di detenzione illecita di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio. Le indagini L’attività investigativa, convenzionalmente denominata “SISTERS”, dal legame di parentela intercorrente tra le due principali indagate, è stata avviata dal NAS Carabinieri di Latina già dall’anno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Sequestrati telefoni, false ricette mediche e decine di compresse di Depalgos, un oppioide che si acquista in farmacia con ricetta medica e che veniva spacciato nelle piazze dei Castelli Romani.

Cresce il numero di prescrizioni veterinarie digitali e aumenta anche il numero giornaliero di farmacie e parafarmacie che hanno dispensato almeno una ricetta elettronica veterinaria

