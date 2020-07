MotoGP, GP Spagna Jerez 2020: orari e diretta tv delle qualifiche di sabato 18 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Il programma completo della giornata di sabato 18 luglio al Gran Premio di Spagna, valevole per il primo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP. Nella seconda giornata sul circuito Angel Nieto è il momento delle prove libere 3, che scatteranno alle ore 9:55. Alle 13:30 al via le FP4, seguite dalle qualifiche alle ore 14:10. Tutto il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP e in streaming su Dazn e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni a Jerez con dirette scritte, cronache e aggiornamenti in diretta. Il programma di sabato 18 luglio Ore 09:55 – Prove libere 3 Ore ... Leggi su sportface

